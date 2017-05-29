Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor !

Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Ryan Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.