Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor !
Beşiktaş'ın 4-0 kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği Gaziantepspor maçı sonrası sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da yankı uyandırdı.
Beşiktaş'ın şampiyonluğuna en büyük ilgiyi gösteren ülkelerin başında Portekiz geldi. Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Porto'dan kiralık Aboubakar ve Benfica'dan kiralık Talisca'nın Beşiktaş forması ile yaşadıkları şampiyonluk sonrası ülkenin 2 önemli spor gazetesi haberi manşetlerinden verdi.
Record gazetesi "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, Siyah-Beyazlılarda gecenin kahramanının 2 gol atan Talisca olduğunu yazdılar.
Bir diğer Portekiz gazetesi Abola ise Quaresma ile Talisca'nın birlike çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı.
Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Ryan Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.