SON DAKİKA
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Nisan 2017 14:07

Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Dün akşam Galatasaray karşısında hat-trick yapan Adebayor için Hollandalılar 'Sneijder'in canını acıttı' ifadelerini kullandı.

Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, beklenen patlamayı Galatasaray karşısında yaptı. Sarı-kırmızılılara üç gol birden atan Togolu forvet, 2011'den bu yana Cim Bom'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. (Skorer)

1/ 12
Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Dört lig maçında beşinci golüne imza atan futbolcunun performansı, daha önce top koşturduğu ülkelerin basınında da geniş yer buldu. Fransa'da Monaco ve Metz; İngiltere'de Arsenal, Tottenham, Manchester City ve İspanya'da Real Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Adebayor'un, eski günlerinden bir demet sunduğu belirtildi.

2/ 12
Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Sports: Adebayor Türk gibi güçlü

Fransa'nın Sports internet sitesi, yıldız golcünün performansını ilginç bir şekilde okurlarına yansıttı. 'Adebayor Türk gibi güçlü' başlığıyla verdiği haberinde, attığı üç golün takımının lider Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına önemli katkı sunduğuna dikkat çekildi.

3/ 12
Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Fotbollskanalen: Galatasaray'ı küçük düşürdü

İsveç'te de birçok internet sitesinde Afrikalı forvetin yıldızının tekrar parladığı gece konuşuldu. Fotbollskanalen 'Adebayor Galatasaray'ı hat trickle küçük düşürdü' başlığıyla birlikte "Kendisini İstanbul'da yeniledi. Ülkenin dev ekibi Galatasaray'ı attığı üç golle küçük düşürdü" yakıştırmasını yaptı.

4/ 12