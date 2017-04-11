Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde
Dün akşam Galatasaray karşısında hat-trick yapan Adebayor için Hollandalılar 'Sneijder'in canını acıttı' ifadelerini kullandı.
Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, beklenen patlamayı Galatasaray karşısında yaptı. Sarı-kırmızılılara üç gol birden atan Togolu forvet, 2011'den bu yana Cim Bom'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. (Skorer)
Dört lig maçında beşinci golüne imza atan futbolcunun performansı, daha önce top koşturduğu ülkelerin basınında da geniş yer buldu. Fransa'da Monaco ve Metz; İngiltere'de Arsenal, Tottenham, Manchester City ve İspanya'da Real Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Adebayor'un, eski günlerinden bir demet sunduğu belirtildi.
Sports: Adebayor Türk gibi güçlü
Fransa'nın Sports internet sitesi, yıldız golcünün performansını ilginç bir şekilde okurlarına yansıttı. 'Adebayor Türk gibi güçlü' başlığıyla verdiği haberinde, attığı üç golün takımının lider Beşiktaş'ı takibi sürdürmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek adına önemli katkı sunduğuna dikkat çekildi.
Fotbollskanalen: Galatasaray'ı küçük düşürdü
İsveç'te de birçok internet sitesinde Afrikalı forvetin yıldızının tekrar parladığı gece konuşuldu. Fotbollskanalen 'Adebayor Galatasaray'ı hat trickle küçük düşürdü' başlığıyla birlikte "Kendisini İstanbul'da yeniledi. Ülkenin dev ekibi Galatasaray'ı attığı üç golle küçük düşürdü" yakıştırmasını yaptı.