Adebayor Avrupa basınının manşetlerinde

Dört lig maçında beşinci golüne imza atan futbolcunun performansı, daha önce top koşturduğu ülkelerin basınında da geniş yer buldu. Fransa'da Monaco ve Metz; İngiltere'de Arsenal, Tottenham, Manchester City ve İspanya'da Real Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Adebayor'un, eski günlerinden bir demet sunduğu belirtildi.