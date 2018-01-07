İşte dünyanın en zengin futbolcusu !
Leicester City'nin rezerv kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, 14 milyar Euro'luk serveti ile dünyanın en zengin futbolcusu konumunda bulunuyor !
Dünyanın en zengin futbolcusunun Barcelonalı Lionel Messi ya da Real Madridli Cristiano Ronaldo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!
Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 20, 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor!