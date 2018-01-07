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  3. 07 Ocak 2018 17:15

İşte dünyanın en zengin futbolcusu !

Leicester City'nin rezerv kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, 14 milyar Euro'luk serveti ile dünyanın en zengin futbolcusu konumunda bulunuyor !

İşte dünyanın en zengin futbolcusu !

Dünyanın en zengin futbolcusunun Barcelonalı Lionel Messi ya da Real Madridli Cristiano Ronaldo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.


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İşte dünyanın en zengin futbolcusu !

Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!


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İşte dünyanın en zengin futbolcusu !

Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 20, 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor!


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İşte dünyanın en zengin futbolcusu !

Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda!


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