Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

Makedonya 1. Ligi'nde Rabotnicki A takımında direkt oynadın. Üstelik 33 maçta 6 gol-7 asist gibi çok iyi bir istatistik yakalamıştın. O tecrübenin, buraya gelmende ne gibi katkıları oldu?



"Öncelikle, Rabotnicki'ye çok teşekkür ederim. Bana hep yardımcı oldular. O sezon benim için çok önemliydi. Bana güvendiler ve büyük bir şans tanıdılar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettim. Çok maç oynadım ve epey katkı sağladım. İnşallah, o katkının kat kat üstünde performans sergiler ve Fenerbahçe'ye çok daha fazlasını veririm."



(Fanatik)