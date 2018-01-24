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  3. 24 Ocak 2018 12:33

Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden Makedon yıldızı Eljif Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eljif Elmas'ın röportajı...

Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

Makedonya 1. Ligi'nde Rabotnicki A takımında direkt oynadın. Üstelik 33 maçta 6 gol-7 asist gibi çok iyi bir istatistik yakalamıştın. O tecrübenin, buraya gelmende ne gibi katkıları oldu?

"Öncelikle, Rabotnicki'ye çok teşekkür ederim. Bana hep yardımcı oldular. O sezon benim için çok önemliydi. Bana güvendiler ve büyük bir şans tanıdılar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettim. Çok maç oynadım ve epey katkı sağladım. İnşallah, o katkının kat kat üstünde performans sergiler ve Fenerbahçe'ye çok daha fazlasını veririm."

(Fanatik)

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Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

2016'da Makedonya'da 'en iyi genç futbolcu' seçilmişsin. Seni, diğerlerinden farklı yapan neydi?

"Çok maç oynadım, gol attım, asist yaptım. O ligde A takıma çıkan en genç futbolcuydum. Bu nedenle de o ödülü bana verdiler.

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Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

Seni isteyen çok takım olduğu yazılıp çizildi. Fakat sen Fenerbahçe'yi tercih ettin. Kimler istedi seni ve neden Fenerbahçe'ye geldin?

Epey bir takım vardı beni isteyen. Fakat o günler geçmişte kaldı ve ben geçmişi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bugün ve yarın. Şunu söyleyebilirim: İyi ki Fenerbahçe'yi seçmişim. Çünkü çok mutluyum."

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Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !

Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe'yi biliyor muydun?

Fenerbahçe, Dünya'nın en büyük takımlarından birisi zaten... Elbette Fenerbahçe'yi biliyordum. Çocukken Fenerbahçe'yi izliyordum. Çünkü çok önemli derbiler oynanıyor burada... Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını izledim hep. O derbilerle büyüdüm. Buraya gelmemdeki en önemli etkilerden birisi, o derbiler. İnşallah ben de artık o derbilerde oynayanlardan biri olacağım.

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