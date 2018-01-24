Eljif Elmas'tan çarpıcı açıklamalar !
Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden Makedon yıldızı Eljif Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eljif Elmas'ın röportajı...
Makedonya 1. Ligi'nde Rabotnicki A takımında direkt oynadın. Üstelik 33 maçta 6 gol-7 asist gibi çok iyi bir istatistik yakalamıştın. O tecrübenin, buraya gelmende ne gibi katkıları oldu?
"Öncelikle, Rabotnicki'ye çok teşekkür ederim. Bana hep yardımcı oldular. O sezon benim için çok önemliydi. Bana güvendiler ve büyük bir şans tanıdılar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettim. Çok maç oynadım ve epey katkı sağladım. İnşallah, o katkının kat kat üstünde performans sergiler ve Fenerbahçe'ye çok daha fazlasını veririm."
(Fanatik)
2016'da Makedonya'da 'en iyi genç futbolcu' seçilmişsin. Seni, diğerlerinden farklı yapan neydi?
"Çok maç oynadım, gol attım, asist yaptım. O ligde A takıma çıkan en genç futbolcuydum. Bu nedenle de o ödülü bana verdiler.
Seni isteyen çok takım olduğu yazılıp çizildi. Fakat sen Fenerbahçe'yi tercih ettin. Kimler istedi seni ve neden Fenerbahçe'ye geldin?
Epey bir takım vardı beni isteyen. Fakat o günler geçmişte kaldı ve ben geçmişi konuşmayı çok sevmiyorum. Önemli olan bugün ve yarın. Şunu söyleyebilirim: İyi ki Fenerbahçe'yi seçmişim. Çünkü çok mutluyum."
Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe'yi biliyor muydun?
Fenerbahçe, Dünya'nın en büyük takımlarından birisi zaten... Elbette Fenerbahçe'yi biliyordum. Çocukken Fenerbahçe'yi izliyordum. Çünkü çok önemli derbiler oynanıyor burada... Fenerbahçe-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını izledim hep. O derbilerle büyüdüm. Buraya gelmemdeki en önemli etkilerden birisi, o derbiler. İnşallah ben de artık o derbilerde oynayanlardan biri olacağım.