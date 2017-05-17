Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir ilk yarıyı Emre Belözoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. Tecrübeli futbolcu attığı golden sevinmedi ve arkadaşlarına da gol sevincini abartmayın şeklinde bir hareket yaptı.