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  3. 17 Mayıs 2017 22:56

Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı üzüntü sosyal medyayı salladı.

Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir ilk yarıyı Emre Belözoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. Tecrübeli futbolcu attığı golden sevinmedi ve arkadaşlarına da gol sevincini abartmayın şeklinde bir hareket yaptı.

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Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe devreyi Emre Belözoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup kapattı. Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

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Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

İşte Emre Belözoğlu için atılan tweetler...

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Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !

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