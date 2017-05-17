Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı !
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı üzüntü sosyal medyayı salladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir ilk yarıyı Emre Belözoğlu'nun attığı golle 1-0 önde kapattı. Tecrübeli futbolcu attığı golden sevinmedi ve arkadaşlarına da gol sevincini abartmayın şeklinde bir hareket yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe devreyi Emre Belözoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup kapattı. Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gösterisinde bulunmadı ve gözlerinin dolduğu görüldü.