Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !
Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol basınına önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol basınına önemli açıklamalar yaptı.
Emre Çolak yaptığı açıklamada Galatasaray'daki dönemi hakkında da sorulan soruyu yanıtlarken ilginç ifadeler kullandı.
"DEPORTİVO'DA DAHA BÜYÜK BAĞLILIK VAR"
Emre Çolak, Deportivo'da Galatasaray'da hissettiğinden daha büyük bir bağlılık gördüğünü söylerken; "Galatasaray'da oynadığım dönemde insanlara bu kadar bağlılık ve sevgi hissetmemiştim. Burası inanılmaz. Sokağa çıktığımda insanlar durdurup bana destek oluyorlar. Bunun için her zaman teşekkür edeceğim'' şeklinde konuştu.
"BURADA DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"
Burada kendini Türkiye'den daha mı çok önemli hissediyorsun? sorusunu da yanıtlayan Emre; ''Aslında evet. Bunu da burada insanların sevgisi farklı olduğu için söylüyorum. Buradaki fark, kaybedince de herkes takımı destekliyor. Bu çok önemli'' ifadelerini kullandı.