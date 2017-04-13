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  3. 13 Nisan 2017 19:39

Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol basınına önemli açıklamalar yaptı.

Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

Galatasaray'dan Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol basınına önemli açıklamalar yaptı.

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Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

Emre Çolak yaptığı açıklamada Galatasaray'daki dönemi hakkında da sorulan soruyu yanıtlarken ilginç ifadeler kullandı.

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Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

"DEPORTİVO'DA DAHA BÜYÜK BAĞLILIK VAR"
Emre Çolak, Deportivo'da Galatasaray'da hissettiğinden daha büyük bir bağlılık gördüğünü söylerken; "Galatasaray'da oynadığım dönemde insanlara bu kadar bağlılık ve sevgi hissetmemiştim. Burası inanılmaz. Sokağa çıktığımda insanlar durdurup bana destek oluyorlar. Bunun için her zaman teşekkür edeceğim'' şeklinde konuştu.

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Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

"BURADA DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"

Burada kendini Türkiye'den daha mı çok önemli hissediyorsun? sorusunu da yanıtlayan Emre; ''Aslında evet. Bunu da burada insanların sevgisi farklı olduğu için söylüyorum. Buradaki fark, kaybedince de herkes takımı destekliyor. Bu çok önemli'' ifadelerini kullandı.

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