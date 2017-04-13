Emre Çolak'tan Galatasaray için şaşırtan açıklama !

"BURADA DAHA ÖNEMLİ HİSSEDİYORUM"



Burada kendini Türkiye'den daha mı çok önemli hissediyorsun? sorusunu da yanıtlayan Emre; ''Aslında evet. Bunu da burada insanların sevgisi farklı olduğu için söylüyorum. Buradaki fark, kaybedince de herkes takımı destekliyor. Bu çok önemli'' ifadelerini kullandı.