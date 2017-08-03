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  3. 03 Ağustos 2017 22:08

Erdoğan ve Yıldırım yan yana maç izledi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Avusturya'nın Strum Graz takımı Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Erdoğan ve Yıldırım yan yana maç izledi

Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

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Erdoğan ve Yıldırım yan yana maç izledi

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Erdoğan ve Yıldırım yan yana maç izledi

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Erdoğan ve Yıldırım yan yana maç izledi

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