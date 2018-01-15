Erman Toroğlu'dan olay sözler !
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile ilgili çıkan transfer iddiaları üzerine Erman Toroğlu Şenol Güneş hakkında olay açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sezonun ilk yarısında özellikle ligde sergilediği kötü performansın ardından taraftarlar da zaman zaman Portekizli yıldıza tepki gösterirken, Çin'den gelen 15 milyon euro değerindeki transfer teklifi iddialarıyla ilgili olarak A Spor'da Erman Toroğlu gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
"BEN OLSAM QUARESMA'YI VERİRİM"
Quaresma'yı iyi teklif varsa veririm, neden vermeyeyim? Turşusunu mu kuracağım o yaşa gelmiş adamın? Şenol Güneş'in otoritesini sahada ve tribünde zayıflatan bir oyuncu Quaresma. Quaresma'nın yaptığını başka bir oyuncu yapsaydı ne olurdu? Şenol Güneş, Quaresma'a bir şey yapamıyor, gücü yetmiyor. Şenol Güneş de gitmesini ister. İstemiyorum der ama ister. Daha sonra ağlama şansı da var.
"PARA VERİYORLARSA VERSİNLER"
Beşiktaş'ın bir şeye karar vermesi lazım. Bayern Münih, Türkiye Ligi... O zaman Cenk'i vermeseydin. Cenk iyi bir profesyonel, Quaresma değil. Cenk vuruş yapan bir oyuncu. Quaresma her haltı yapan bir oyuncu. Negredo'yu çıldırttı, sonunda isyan etti. Bu parayı veriyorlarsa, Beşiktaş hemen verir ve vermesi de doğru olur.