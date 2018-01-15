  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ocak 2018 10:50

Erman Toroğlu'dan olay sözler !

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile ilgili çıkan transfer iddiaları üzerine Erman Toroğlu Şenol Güneş hakkında olay açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'dan olay sözler !

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sezonun ilk yarısında özellikle ligde sergilediği kötü performansın ardından taraftarlar da zaman zaman Portekizli yıldıza tepki gösterirken, Çin'den gelen 15 milyon euro değerindeki transfer teklifi iddialarıyla ilgili olarak A Spor'da Erman Toroğlu gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

1/ 10
Erman Toroğlu'dan olay sözler !

"BEN OLSAM QUARESMA'YI VERİRİM"

Quaresma'yı iyi teklif varsa veririm, neden vermeyeyim? Turşusunu mu kuracağım o yaşa gelmiş adamın? Şenol Güneş'in otoritesini sahada ve tribünde zayıflatan bir oyuncu Quaresma. Quaresma'nın yaptığını başka bir oyuncu yapsaydı ne olurdu? Şenol Güneş, Quaresma'a bir şey yapamıyor, gücü yetmiyor. Şenol Güneş de gitmesini ister. İstemiyorum der ama ister. Daha sonra ağlama şansı da var.


2/ 10
Erman Toroğlu'dan olay sözler !

"PARA VERİYORLARSA VERSİNLER"

Beşiktaş'ın bir şeye karar vermesi lazım. Bayern Münih, Türkiye Ligi... O zaman Cenk'i vermeseydin. Cenk iyi bir profesyonel, Quaresma değil. Cenk vuruş yapan bir oyuncu. Quaresma her haltı yapan bir oyuncu. Negredo'yu çıldırttı, sonunda isyan etti. Bu parayı veriyorlarsa, Beşiktaş hemen verir ve vermesi de doğru olur.


3/ 10
Erman Toroğlu'dan olay sözler !

"GÜNEŞ İLE FİKRET ORMAN..."

Şenol Güneş ile Fikret Orman'ın sonunu merak ediyorum. Bazı şeyleri bildiğim için merak ediyorum. Biri bir şey söylüyor, biri bir şey söylüyor. Larin iyi oyuncu. Negredo iyi santrfor, Mustafa Pektemek var. Babel iyi profesyonel.


4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM