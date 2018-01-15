Erman Toroğlu'dan olay sözler !

"BEN OLSAM QUARESMA'YI VERİRİM"



Quaresma'yı iyi teklif varsa veririm, neden vermeyeyim? Turşusunu mu kuracağım o yaşa gelmiş adamın? Şenol Güneş'in otoritesini sahada ve tribünde zayıflatan bir oyuncu Quaresma. Quaresma'nın yaptığını başka bir oyuncu yapsaydı ne olurdu? Şenol Güneş, Quaresma'a bir şey yapamıyor, gücü yetmiyor. Şenol Güneş de gitmesini ister. İstemiyorum der ama ister. Daha sonra ağlama şansı da var.





