Eto'o Brezilya yolcusu !

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya sürpriz transfer teklifi geldi! Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant, tecrübeli golcü ile Fransa'da bir araya geldi ve yıldız oyuncuya teklifini iletti.



(Ajansspor)