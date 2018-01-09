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  3. 09 Ocak 2018 10:48

Eto'o Brezilya yolcusu !

Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'nun, Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant ile görüştüğü iddia edildi.

Eto'o Brezilya yolcusu !

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya sürpriz transfer teklifi geldi! Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant, tecrübeli golcü ile Fransa'da bir araya geldi ve yıldız oyuncuya teklifini iletti.

(Ajansspor)

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Eto'o Brezilya yolcusu !

Brezilya basınında yer alan habere göre; Vasco'da başkanlığa aday olan Brant, Antalyaspor forması giyen Eto'o ile Fransa'da bir araya geldi.

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Eto'o Brezilya yolcusu !

Yapılan görüşmede Eto'o'dan Vasco'ya transfer olmasını isteyen başkan adayı, Kamerunlu yıldıza aklındaki projeden bahsetti. İkili arasındaki ilk görüşmenin olumlu olduğu ancak detayların yapılacak diğer görüşmelerde konuşulacağı vurgulandı.

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Eto'o Brezilya yolcusu !

Gelecek hafta Vasco'da başkanlık seçiminin ikinci bölümü yapılacak. Brant'ın başkanlığı kazanması durumunda ilk hedefi olan Eto'o'nun transferi için girişimlerini hızlandıracağı konuşuluyor.

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