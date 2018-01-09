Eto'o Brezilya yolcusu !
Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'nun, Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant ile görüştüğü iddia edildi.
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'ya sürpriz transfer teklifi geldi! Brezilya Ligi Vasco'da başkanlığa aday olan Julio Brant, tecrübeli golcü ile Fransa'da bir araya geldi ve yıldız oyuncuya teklifini iletti.
(Ajansspor)
Brezilya basınında yer alan habere göre; Vasco'da başkanlığa aday olan Brant, Antalyaspor forması giyen Eto'o ile Fransa'da bir araya geldi.
Yapılan görüşmede Eto'o'dan Vasco'ya transfer olmasını isteyen başkan adayı, Kamerunlu yıldıza aklındaki projeden bahsetti. İkili arasındaki ilk görüşmenin olumlu olduğu ancak detayların yapılacak diğer görüşmelerde konuşulacağı vurgulandı.