Fabri Beşiktaş'ı yaktı !
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta kaleci Fabri'nin yediği goller tartışma yarattı.
Beşiktaş'ın bu sezon en önemli isimlerinden biri olan Fabri, Lyon maçında kendisinden beklenmeyen bir hata yaptı ve Beşiktaş'ın 2-1 geriye düşmesine neden oldu.
Lyon - Beşiktaş maçında işler tam temsilcimiz Beşiktaş'ın istediği gibi giderken, 2 dakika içinde yaşananlar ve kaleci Fabri'nin yaptığı hata şoke etti, Beşiktaş 1-0 öndeyken, bir anda 2-1 geriye düştü.
Öncelikle 84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi.