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  3. 14 Nisan 2017 09:01

Fabri Beşiktaş'ı yaktı !

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta kaleci Fabri'nin yediği goller tartışma yarattı.

Fabri Beşiktaş'ı yaktı !

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli isimlerinden biri olan Fabri, Lyon maçında kendisinden beklenmeyen bir hata yaptı ve Beşiktaş'ın 2-1 geriye düşmesine neden oldu.

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Fabri Beşiktaş'ı yaktı !

Lyon - Beşiktaş maçında işler tam temsilcimiz Beşiktaş'ın istediği gibi giderken, 2 dakika içinde yaşananlar ve kaleci Fabri'nin yaptığı hata şoke etti, Beşiktaş 1-0 öndeyken, bir anda 2-1 geriye düştü.

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Fabri Beşiktaş'ı yaktı !

Öncelikle 84. dakikada Lyon'un kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş defansı topu uzaklaştıramadı ve Tolisso topu ağlara gönderdi.

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Fabri Beşiktaş'ı yaktı !

Bu golün hemen sonrasında ise 85. dakikada Fabri geri pasta rakibini çalımlamak istedi ve büyük bir hata yaparak topu kaptırınca Morel topu ağlara gönderdi.

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