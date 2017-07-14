Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren paylaşım
İngiltere Premier Lig hesabı Jeremain Lens’in 2015 yılında Sunderland’in West Ham United ile oynadığı maçta attığı golü paylaştı.
Fenerbahçe’nin geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yeniden kadrosuna katmak için çabaladığı Hollandalı yıldızın attığı şık golün paylaşılması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Bu paylaşımın, gelecek sezon da takımlarında görmek istedikleri Lens’in piyasasını arttıracağını savunan Fenerbahçe taraftarı, golün altına mesaj yağdırdı.