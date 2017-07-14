Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren paylaşım

Fenerbahçe’nin geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yeniden kadrosuna katmak için çabaladığı Hollandalı yıldızın attığı şık golün paylaşılması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Bu paylaşımın, gelecek sezon da takımlarında görmek istedikleri Lens’in piyasasını arttıracağını savunan Fenerbahçe taraftarı, golün altına mesaj yağdırdı.