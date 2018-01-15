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  3. 15 Ocak 2018 10:47

Fenerbahçe transferde harekete geçiyor

Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'de yönetim kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe transferde harekete geçiyor

Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı.

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Fenerbahçe transferde harekete geçiyor

Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler’de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.

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Fenerbahçe transferde harekete geçiyor

İtalyan Sky Sport’a göre Fenerbahçe, Sampdoria’nın Sambacısı Dodo’yu kadrosuna katmaya çok yakın.

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Fenerbahçe transferde harekete geçiyor

Rekabette geride kaldı
25 yaşındaki sol bek, daha önce de Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti.

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