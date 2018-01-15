Fenerbahçe transferde harekete geçiyor
Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe'de yönetim kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Devre arası transfer dönemine sol bek, orta saha ve çok yönlü hücumcu arayışlarıyla başlayan Fenerbahçe henüz kimseye imza attıramadı.
Hem kontenjanın dolu olması hem de FFP anlaşması nedeniyle rahat hareket edemeyen Sarı-Lacivertliler’de her gün farklı bir isim öne çıkıyor.
İtalyan Sky Sport’a göre Fenerbahçe, Sampdoria’nın Sambacısı Dodo’yu kadrosuna katmaya çok yakın.