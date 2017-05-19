Fenerbahçe yönetiminden şok karar ! Yollar ayrılıyor...
Ziraat Türkiye Kupası'nda da veda etmenin hayal kırıklığını yaşayan Fenerbahçe'de yönetimden radikal karar...
Fenerbahçe'de bu sezon tutunulan son kulvar Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor.
(beINsports)
Teknik Direktör Dick Advocaat'ın açıklamasının aksine camia için bu sezon çok önemli konuma gelen kupa için sergilenen performanstan Fenerbahçe Yönetimi memnun değil.
Sarı Lacivertli yönetim, oyuncularla yapılacak görüşmelerde kendi belirleyecekleri ücretleri kabul etmeyen kim olursa olsun, yolları ayırma kararı aldı.
Bu sezonki başarısızlığın en büyük sorumlusunun futbolcu grubu olduğu kanaatinde olan yöneticilerin, ekonomik şartları zorlayarak baştan aşağı yeni bir takım kurma kararını uygulamaya koydukları öğrenildi. Yönetimin ilk olarak, yaratıcı orta saha ile forvet bölgesinin, bu sezonki en büyük eksiklik olduğu saptamasını yaptığı ve girişimlerini hızlandırdıkları belirlendi.