Fenerbahçe yönetiminden şok karar ! Yollar ayrılıyor...

Bu sezonki başarısızlığın en büyük sorumlusunun futbolcu grubu olduğu kanaatinde olan yöneticilerin, ekonomik şartları zorlayarak baştan aşağı yeni bir takım kurma kararını uygulamaya koydukları öğrenildi. Yönetimin ilk olarak, yaratıcı orta saha ile forvet bölgesinin, bu sezonki en büyük eksiklik olduğu saptamasını yaptığı ve girişimlerini hızlandırdıkları belirlendi.