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  3. 13 Temmuz 2017 19:01

Fenerbahçe'den Bony bombası !

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, forvet pozisyonuna mutlaka transfer yapmak istiyordu.

Fenerbahçe'den Bony bombası !

Kolu kırılan Fernandao'nun ne zaman tam olarak hazır hale geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın iki forvet istediği öğrenildi.

(Fanatik)

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Fenerbahçe'den Bony bombası !

İşte bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony'nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Bony bombası !

City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın yeni sezonda da düşünmediği Bony için Fener'in, kulübüyle kiralık anlaşmasına vardığı, oyuncuyla da el sıkıştığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den Bony bombası !

KİRALAMA 1.5 MİLYON EURO (6 MİLYON TL)

28 yaşındaki forvet için senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) veren Kanarya'nın, City'ye de 1 sezonluk kiralama parası olarak 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) önerdiği bildirildi.

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