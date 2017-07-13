Fenerbahçe'den Bony bombası !

İşte bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony'nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi.