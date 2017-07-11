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  3. 11 Temmuz 2017 21:20

Fikret Orman gözdağı verdi !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, henüz İstanbul'a dönmeyen ve maaşının artırılmasını isteyen Andersom Talisca hakkında konuştu.

Fikret Orman gözdağı verdi !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Manchester United’ın ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul’a gelmeyen Anderson Talisca’ya gözdağı.

(Sabah)

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Fikret Orman gözdağı verdi !

Beşiktaş’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz’da başlamasına rağmen hala İstanbul’a gelmedi.

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Fikret Orman gözdağı verdi !

Beşiktaş’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz’da başlamasına rağmen hala İstanbul’a gelmedi.

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Fikret Orman gözdağı verdi !

GELMEZSE 1 KURUŞ ARTIRMAM
Orman’ın, “Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam” dediği öğrenildi.

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