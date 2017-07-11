Fikret Orman gözdağı verdi !
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, henüz İstanbul'a dönmeyen ve maaşının artırılmasını isteyen Andersom Talisca hakkında konuştu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan Manchester United’ın ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul’a gelmeyen Anderson Talisca’ya gözdağı.
(Sabah)
Beşiktaş’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz’da başlamasına rağmen hala İstanbul’a gelmedi.
Beşiktaş’ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz’da başlamasına rağmen hala İstanbul’a gelmedi.