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  3. 08 Temmuz 2017 10:00

6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

Championship ekiplerinden Sunderland'in 6 yaşındaki taraftarı Bradley Lowery, kanserle yaptığı savaşı kaybetti ve vefat etti.

6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

Ender görülen bir kanser türüyle savaşan ve verdiği mücadele ile milyonlarca insanın kalbine dokunan 6 yaşındaki Bradley Lowery, hayatına gözlerine yumdu.

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6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

Ailesi, 1.5 yaşından beri hastalıkla mücadele eden ve Sunderland'in maskotu haline gelen Lowery'nin vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

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6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

Özellikle Sunderland'in golcüsü Jermain Defoe ile iyi arkadaş olan 6 yaşındaki Lowery'nin tedavisi için 2016'da 700 bin pounddan fazla bağış toplanmış ancak doktorlar tümörün büyüdüğünü ve hastalığın son safhaya geldiğini açıklamıştı.

Ajansspor

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6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

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