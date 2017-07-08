6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti
Championship ekiplerinden Sunderland'in 6 yaşındaki taraftarı Bradley Lowery, kanserle yaptığı savaşı kaybetti ve vefat etti.
Ender görülen bir kanser türüyle savaşan ve verdiği mücadele ile milyonlarca insanın kalbine dokunan 6 yaşındaki Bradley Lowery, hayatına gözlerine yumdu.
Ailesi, 1.5 yaşından beri hastalıkla mücadele eden ve Sunderland'in maskotu haline gelen Lowery'nin vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Özellikle Sunderland'in golcüsü Jermain Defoe ile iyi arkadaş olan 6 yaşındaki Lowery'nin tedavisi için 2016'da 700 bin pounddan fazla bağış toplanmış ancak doktorlar tümörün büyüdüğünü ve hastalığın son safhaya geldiğini açıklamıştı.
Ajansspor