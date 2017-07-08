6 yaşındaki fanatik taraftar hayatını kaybetti

Özellikle Sunderland'in golcüsü Jermain Defoe ile iyi arkadaş olan 6 yaşındaki Lowery'nin tedavisi için 2016'da 700 bin pounddan fazla bağış toplanmış ancak doktorlar tümörün büyüdüğünü ve hastalığın son safhaya geldiğini açıklamıştı.



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