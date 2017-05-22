Galatasaray stopere 5 aday belirledi
Galatasaray Futbol direktör Cenk Ergün, İtalya’ya çıkarma yaparken, 5 oyuncuyla ilgili önemli temaslarda bulundu...
Hazırlanan rapora göre kararı Igor Tudor verecek. İşte Sarı-Kırmızılılar’ın stoper listesi...
(Fanatik)
Vlad Chiriches
2015’te Tottenham’dan Napoli’ye 7 milyon Euro’ya transfer olan Chiriches, Serie A’da düzenli olarak forma giyemiyor. Menacerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a önerilen Rumen futbolcu, 1.84 boyunda ve sert futboluyla dikkat çekiyor.
Çok uzun boylu olmamasına rağmen güçlü fiziği ve zamanlama avantajıyla hava toplarına hakim olan başarılı futbolcu 28 yaşında. Chiriches, Sarı-Kırmızılı takımın uzun yıllar yararlanabileceği nitelikte bir isim.
Francesco Acerbi
Acerbi kariyeri boyunca hep İtalya takımlarında oynadı... Milan, Genoa, Verona gibi kulüplerin formasını terleten 1.92’lik kule stoper, 2013’ten bu yana Sassuolo’da oynuyor.
29 yaşındaki başarılı oyuncu, Galatasaray’ın listesinde adı en üst sırada yazan oyunculardan biri. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Acerbi’nin sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalması Cim Bom’un elini güçlendiriyor. Tudor da isterse, Aslan onun için tüm kozlarını oynayacak.
Rafael Toloi
Devre arasında ciddi şekilde gündeme gelen ve resmi anlamda temaslarda bulunulan Toloi’nin transferi gerçekleşmemişti. Futbol direktör Cenk Ergün, yakından tanıdığı başarılı futbolcuyu yeniden listesine yazdı.
Brezilya doğumlu olan ancak İtalya pasaportu da bulunan Toloi, Atalanta’da müthiş bir sezon geçirdi. Ligde 31 maçta forma giyen 1.85’lik savunmacı, daha önce Roma formasını terletmişti.