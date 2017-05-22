Galatasaray stopere 5 aday belirledi

Francesco Acerbi

Acerbi kariyeri boyunca hep İtalya takımlarında oynadı... Milan, Genoa, Verona gibi kulüplerin formasını terleten 1.92’lik kule stoper, 2013’ten bu yana Sassuolo’da oynuyor.

29 yaşındaki başarılı oyuncu, Galatasaray’ın listesinde adı en üst sırada yazan oyunculardan biri. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Acerbi’nin sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalması Cim Bom’un elini güçlendiriyor. Tudor da isterse, Aslan onun için tüm kozlarını oynayacak.