Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

PORTO'DA PARLADI

Brezilya'da Vila Nova'da kariyerine başlayan Fernando, 2007 yılında Avrupa'ya açılan kapı olan Porto'ya 720 bin euroya transfer oldu. Tam 7 sezon boyunca Portekiz'de kalan ve performansını büyüten Fernando, 2014/5 sezonunda 15 milyon euro'ya Manchester City'e transfer oldu.

