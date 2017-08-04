Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

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LAKABI AHTAPOT
Fernando Reges, "Ahtapot" lakabını 2008/2009 yılında kazandı. Brezilyalı oyuncu, Manchester United'la oynadıkları maçta gösterdiği iyi performansın ardından, top kapma becerisi nedeniyle arkadaşları kendisini "Ahtapot" olarak çağırmaya başladı.
PORTO'DA PARLADI
Brezilya'da Vila Nova'da kariyerine başlayan Fernando, 2007 yılında Avrupa'ya açılan kapı olan Porto'ya 720 bin euroya transfer oldu. Tam 7 sezon boyunca Portekiz'de kalan ve performansını büyüten Fernando, 2014/5 sezonunda 15 milyon euro'ya Manchester City'e transfer oldu.
AZ KART GÖRÜYOR
Kariyerinde 362 maça çıkan Fernando, 10 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Fazla hırçın bir görüntüsü olmayan Sambacı, toplam 6 kez kırmızı kart gördü.