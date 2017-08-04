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  3. 04 Ağustos 2017 16:05

Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

LAKABI AHTAPOT
Fernando Reges, "Ahtapot" lakabını 2008/2009 yılında kazandı. Brezilyalı oyuncu, Manchester United'la oynadıkları maçta gösterdiği iyi performansın ardından, top kapma becerisi nedeniyle arkadaşları kendisini "Ahtapot" olarak çağırmaya başladı.

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Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

PORTO'DA PARLADI
Brezilya'da Vila Nova'da kariyerine başlayan Fernando, 2007 yılında Avrupa'ya açılan kapı olan Porto'ya 720 bin euroya transfer oldu. Tam 7 sezon boyunca Portekiz'de kalan ve performansını büyüten Fernando, 2014/5 sezonunda 15 milyon euro'ya Manchester City'e transfer oldu.

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Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

AZ KART GÖRÜYOR
Kariyerinde 362 maça çıkan Fernando, 10 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Fazla hırçın bir görüntüsü olmayan Sambacı, toplam 6 kez kırmızı kart gördü.

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Galatasaray yeni Melo'sunu İngiltere'de buldu

14 KUPA KAZANDI!
Manchester City ile Lig Kupası kazanan Fernando, Porto ile de 12 büyük kupa kazandı. Porto ile 2011'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan başarılı futbolcu, Brezilya'da da bir kupa zaferi yaşadı.

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