CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - G.SARAY / MAÇTA GOL ERKEN GELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2017 18:46

Galatasaray'a bedavaya orta saha

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray için sürpriz transfer iddiası...

Galatasaray'a bedavaya orta saha

Yeni sezonda kadrosunu güşlendirmek isteyen Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

1/ 5
Galatasaray'a bedavaya orta saha

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, mali yapısını kontrol altında tutmak amacıyla bonservisi elinde olan isimlerle ilgileniyor. Sarı kırmızılıların bu kapsamdaki ilk hedefi İtalya Serie A'dan.

2/ 5
Galatasaray'a bedavaya orta saha

Galatasaray Kulübü, sezon bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Mali yapısında sıkıntı yaşamamak için sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgilenen sarı kırmızılı yönetim orta sahaya sürpriz bir ismi transfer etmek istiyor.

3/ 5
Galatasaray'a bedavaya orta saha

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Serie A takımlarından Cagliari'de forma giyen 28 yaşındaki Davide Di Gennaro'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen başarılı solağın yeni adresinin Türkiye
olabileceği belirtildi.

4/ 5