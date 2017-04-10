Galatasaray'a bedavaya orta saha
Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray için sürpriz transfer iddiası...
Yeni sezonda kadrosunu güşlendirmek isteyen Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, mali yapısını kontrol altında tutmak amacıyla bonservisi elinde olan isimlerle ilgileniyor. Sarı kırmızılıların bu kapsamdaki ilk hedefi İtalya Serie A'dan.
Galatasaray Kulübü, sezon bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Mali yapısında sıkıntı yaşamamak için sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgilenen sarı kırmızılı yönetim orta sahaya sürpriz bir ismi transfer etmek istiyor.