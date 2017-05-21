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  3. 21 Mayıs 2017 13:37

Galatasaray'da gündem Aderlan Santos

Bu sezon yediği 37 golün 16’sını rakiplerin kafa vuruşlarıyla ağlarında gören Sarı-Kırmızılılar, uzun boylu stoper avına çıktı.

Galatasaray'da gündem Aderlan Santos

Sözleşmesi biten Chedjou’nun yerine yabancı bir savunma oyuncusu arayan Galatasaray’a menajerler aracılığıyla yeni bir transfer önerisi geldi.
(Habertürk)

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Galatasaray'da gündem Aderlan Santos

Valencia’dan transfer etmek istedikleri golcü oyuncu Negredo’nun yanı sıra aynı takımın Tunuslu stoperi Abdennour’la da ilgilenen Galatasaray’a, aynı takımda forma giyen Aderlan Santos teklif edildi.

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Galatasaray'da gündem Aderlan Santos

Bu sezon sadece 11 maçta şans bulabilen 1.92 boyundaki dev stoperin transferi için temaslara başlandı.

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Galatasaray'da gündem Aderlan Santos

Önceki sezon Braga’dan 7.5 milyon Euro’ya İspanyol kulübüne transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

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