Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !
Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından 4 futbolcunun bileti kesildi. İşte o isimler...
Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası düşünülen operasyon, Avrupa yarışını etkilememesi için sezon sonuna ertelendi.
(Habertürk)
Teknik direktör Igor Tudor’un isteği doğrultusunda takım içinde radikal hamleler yapmayı planlayan başkan Dursun Özbek, haziranı bekleme kararı aldı.
Avrupa Ligi’ne gitme şansını tehlikeye sokmamak için kadro dışı bırakma operasyonundan şimdilik vazgeçen Özbek ve ekibi, para cezaları verip krizi geçiştirmeyi düşünüyor.