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  3. 09 Mayıs 2017 17:19

Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !

Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından 4 futbolcunun bileti kesildi. İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !

Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası düşünülen operasyon, Avrupa yarışını etkilememesi için sezon sonuna ertelendi.
(Habertürk)

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Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !

Teknik direktör Igor Tudor’un isteği doğrultusunda takım içinde radikal hamleler yapmayı planlayan başkan Dursun Özbek, haziranı bekleme kararı aldı.

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Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !

Avrupa Ligi’ne gitme şansını tehlikeye sokmamak için kadro dışı bırakma operasyonundan şimdilik vazgeçen Özbek ve ekibi, para cezaları verip krizi geçiştirmeyi düşünüyor.

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Galatasaray'da 4 futbolcunun bileti kesildi !

Başta Portekizli yetenek Bruma olmak üzere, Tudor’la sorun yaşayan Hollandalı yıldız Sneijder ve De Jong’a ağır para cezası verilmesi planlanıyor.

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