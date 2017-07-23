Galatasaray'da 9 yolcu daha !
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, takımdan satılmasını istediği 9 futbolcuyu listeledi. İşte o isimler...
Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.
(Habertürk)
Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Galatasaray’ın, durumu netleşmeyen Sneijder hariç, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.
Kampa götürülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar'dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda'da da gönderiliyor.