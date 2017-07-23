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  3. 23 Temmuz 2017 12:12

Galatasaray'da 9 yolcu daha !

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, takımdan satılmasını istediği 9 futbolcuyu listeledi. İşte o isimler...

Galatasaray'da 9 yolcu daha !

Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

(Habertürk)

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Galatasaray'da 9 yolcu daha !

Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği futbolcuları takımdan göndermeye çalışan Galatasaray’ın, durumu netleşmeyen Sneijder hariç, toplam 9 isme ödediği yıllık maaş alt alta toplanınca dev bir bütçe oluşturuyor.

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Galatasaray'da 9 yolcu daha !

Kampa götürülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Endoğan Adili, Oğuzhan Kayar'dan takım bulmaları istenirken, kadro dışı bırakılan Cavanda'da da gönderiliyor.

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Galatasaray'da 9 yolcu daha !

Slovakya kampına götürülmesine rağmen Ryan Donk, Emrah Başsan ve Tarık Çamdal'ın da kiralanması bekleniyor.

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