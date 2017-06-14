Galatasaray’da Bruma endişesi

EKSİSİ YOK, ARTISI ÇOK

Yaşı, yeteneği ve potansiyeli itibarıyla Galatasaray için biçilmiş kaftan olan genç yıldızın satılması taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Bazı taraftarlar Bruma’nın iyi bir ücrete gittiğini savunurken, bazıları ise böylesine genç ve dinamik bir oyuncunun yerine yaşlı isimlerin gündemde olmasını eleştirdi.