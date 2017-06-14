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  3. 14 Haziran 2017 18:58

Galatasaray’da Bruma endişesi

Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip olan Bruma'nın elden çıkarılması endişeleri de beraberinde getirdi.

Galatasaray’da Bruma endişesi

Süper Lig’de bu sezon potansiyelini tam olarak yansıtan Bruma’nın satılması, sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı. Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımın en iyi oyuncusunun satılmasını yadırgadılar. 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma’nın 12,5 milyon Euro peşin, artı 2.5 milyon Euro bonuslarla satılması transferin karlı olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

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Galatasaray’da Bruma endişesi

Süper Lig’de 2016-17 sezonunda en fazla çalım atan (133), ceza sahasında en fazla topla buluşan (153) ve akan oyunda en fazla kilit pas atan (162) oyuncu oldu.
Real Sociedad’daki kiralık macerası bittikten sonra bambaşka bir oyuncuya dönüşen Portekizli, oynadığı futbolla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

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Galatasaray’da Bruma endişesi

EKSİSİ YOK, ARTISI ÇOK
Yaşı, yeteneği ve potansiyeli itibarıyla Galatasaray için biçilmiş kaftan olan genç yıldızın satılması taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Bazı taraftarlar Bruma’nın iyi bir ücrete gittiğini savunurken, bazıları ise böylesine genç ve dinamik bir oyuncunun yerine yaşlı isimlerin gündemde olmasını eleştirdi.

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Galatasaray’da Bruma endişesi

YA SNEIJDER DE GİDERSE
Ünal Aysal’ın yıldızlarından bakiye Wesley Sneijder’in de takımdan ayrılması gündemde. Teknik direktör Igor Tudor’un “sistemimde oynatamam” dediği Hollandalı futbolcu da giderse, Ünal Aysal’ın yıldızlar kadrosundan sadece Fernando Muslera kalacak.

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