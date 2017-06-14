Galatasaray’da Bruma endişesi
Süper Lig'in en iyi istatistiklerine sahip olan Bruma'nın elden çıkarılması endişeleri de beraberinde getirdi.
Süper Lig’de bu sezon potansiyelini tam olarak yansıtan Bruma’nın satılması, sarı-kırmızılı taraftarların kafasını karıştırdı. Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, takımın en iyi oyuncusunun satılmasını yadırgadılar. 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma’nın 12,5 milyon Euro peşin, artı 2.5 milyon Euro bonuslarla satılması transferin karlı olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.
Süper Lig’de 2016-17 sezonunda en fazla çalım atan (133), ceza sahasında en fazla topla buluşan (153) ve akan oyunda en fazla kilit pas atan (162) oyuncu oldu.
Real Sociedad’daki kiralık macerası bittikten sonra bambaşka bir oyuncuya dönüşen Portekizli, oynadığı futbolla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.
EKSİSİ YOK, ARTISI ÇOK
Yaşı, yeteneği ve potansiyeli itibarıyla Galatasaray için biçilmiş kaftan olan genç yıldızın satılması taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Bazı taraftarlar Bruma’nın iyi bir ücrete gittiğini savunurken, bazıları ise böylesine genç ve dinamik bir oyuncunun yerine yaşlı isimlerin gündemde olmasını eleştirdi.