Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudur, ağırlığını hissettirmeye başladı.
Geçen sezon Kardemir Karabük'ten tartışmalı bir şekilde sarı-kırmızılı takıma transfer olan Hırvat çalıştırıcı, kadroyu kendi kurmaması ve sistemini oturtamaması nedeniyle tam olarak beklentileri karşılayamamıştı.
Yaşananları geride bırakan, yeni sezonda kendi seçtiği oyuncular ve sistem ile lige imzasını atmaya hazırlanan Tudor, Slovakya'daki kampta arzuladığı Galatasaray'ı ortaya çıkarmak adına direktiflerini sıraladı.