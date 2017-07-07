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  3. 07 Temmuz 2017 14:05

Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudur, ağırlığını hissettirmeye başladı.

Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!

Teknik Direktör Igor Tudor, Galatasaray'da yeni bir sayfa açtı.

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Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!

Geçen sezon Kardemir Karabük'ten tartışmalı bir şekilde sarı-kırmızılı takıma transfer olan Hırvat çalıştırıcı, kadroyu kendi kurmaması ve sistemini oturtamaması nedeniyle tam olarak beklentileri karşılayamamıştı.

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Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!

Yaşananları geride bırakan, yeni sezonda kendi seçtiği oyuncular ve sistem ile lige imzasını atmaya hazırlanan Tudor, Slovakya'daki kampta arzuladığı Galatasaray'ı ortaya çıkarmak adına direktiflerini sıraladı.

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Galatasaray'da Tudor kanunları devreye girdi!

"Baskı, pres ve çabukluk" içerikli 10 madde belirleyen genç çalıştırıcı, bunları öğrencilerine ezberletmek için yoğun çaba harcıyor.

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