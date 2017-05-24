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  3. 24 Mayıs 2017 16:13

Galatasaray'dan 4 bomba birden !

Galatasaray'da öncelik forvet bölgesinde. Lukas Podolski'nin sezon sonu Japonya'ya transfer olacağından dolayı yönetim golcü arayışlarına hız verdi.

Galatasaray'dan 4 bomba birden !

Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı. Transfer için rota oluşturmaya başlayan sarı kırmızılı ekip, Alvaro Negredo, Carlos Bacca, Bafetimbi Gomis ve Jackson Martinez isimleri üzerinde yoğunlaşıyor.
(Akşam)

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Galatasaray'dan 4 bomba birden !

Teknik direktör Tudor, sezonu erken açmaları olasılığından ötürü özellikle forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.

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Galatasaray'dan 4 bomba birden !

Negredo için temaslarda bulunan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun maliyeti karşısında beklemeye geçti. Negredo, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro istedi.

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Galatasaray'dan 4 bomba birden !

JACKSON'DA SAKATLIK PROBLEMİ

Jackson Martinez konusunda aşama kaydeden Aslan'ı düşündüren konu, oyuncunun sık sakatlanması. Futbolcunun sağlık raporlarını isteyen Cim-Bom, Martinez ile ilgili henüz son kararı vermedi.

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