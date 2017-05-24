Galatasaray'dan 4 bomba birden !
Galatasaray'da öncelik forvet bölgesinde. Lukas Podolski'nin sezon sonu Japonya'ya transfer olacağından dolayı yönetim golcü arayışlarına hız verdi.
Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı. Transfer için rota oluşturmaya başlayan sarı kırmızılı ekip, Alvaro Negredo, Carlos Bacca, Bafetimbi Gomis ve Jackson Martinez isimleri üzerinde yoğunlaşıyor.
(Akşam)
Teknik direktör Tudor, sezonu erken açmaları olasılığından ötürü özellikle forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.
Negredo için temaslarda bulunan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun maliyeti karşısında beklemeye geçti. Negredo, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro istedi.