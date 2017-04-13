Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi
Galatasaray'ı şampiyon bir takım olarak bırakmak isteyen Dursun Özbek, transferde bombayı patlamak istiyor.
Bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzan kalan Galatasaray'da yeni sezon planlamaları başladı. Özellikle gelecek yıl için iyi bir kadro kurmayı planlayan yönetim ilk bombasını patlatıyor.
Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş'la da anılan, bonservisi Manchester City'de bulunan Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli Wilfried Guemiand Bony için görüşme yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler golcü futbolcu için bu hafta sonu İngiltere'ye giderek Manchester City yönetimi ile görüşecek.