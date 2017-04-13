SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Nisan 2017 14:35

Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi

Galatasaray'ı şampiyon bir takım olarak bırakmak isteyen Dursun Özbek, transferde bombayı patlamak istiyor.

Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi

Bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzan kalan Galatasaray'da yeni sezon planlamaları başladı. Özellikle gelecek yıl için iyi bir kadro kurmayı planlayan yönetim ilk bombasını patlatıyor.

1/ 4
Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi

Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş'la da anılan, bonservisi Manchester City'de bulunan Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli Wilfried Guemiand Bony için görüşme yapmaya hazırlanıyor.

2/ 4
Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler golcü futbolcu için bu hafta sonu İngiltere'ye giderek Manchester City yönetimi ile görüşecek.

3/ 4
Galatasaray'dan Wilfried Bony hamlesi

28 yaşındaki oyuncu için 2015 yazında Manchester City 28 milyon pound harcamıştı. Oyuncusunun bonservisi yüksek olduğu için sarı kırmızılı yöneticiler kiralama formülünü de devreye sokabilir.

4/ 4