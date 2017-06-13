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  3. 13 Haziran 2017 21:48

Gomis transferinde ortalık karıştı !

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için gün saydığı Gomis için flaş bir gelişme yaşandı.

Gomis transferinde ortalık karıştı !

Galatasaray'ın da gündeminde olan Bafetimbi Gomis için kulübü Swansea'den Medipol Başakşehir'e cazip bir teklif geldi.

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Gomis transferinde ortalık karıştı !

Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi, Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'u renklerine katmak için takas artı para teklifinde bulundu.

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Gomis transferinde ortalık karıştı !

Swensea yöneticileri, Medipol Başakşehir'e Adebayor karşılığında Bafetimbi Gomis ve 3 milyon Euro önerdi ancak bu teklif Medipol Başakşehir tarafından geri çevrildi.

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Gomis transferinde ortalık karıştı !

Gomis'in yıllık ücretini takım dengelerini bozacak düşüncesiyle kabul etmeyen Medipol Başakşehir yönetimi, teklifin yenilenmesini ve artı 5.5 milyon Euro istedi.

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