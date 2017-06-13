Gomis transferinde ortalık karıştı !
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için gün saydığı Gomis için flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın da gündeminde olan Bafetimbi Gomis için kulübü Swansea'den Medipol Başakşehir'e cazip bir teklif geldi.
Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi, Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor'u renklerine katmak için takas artı para teklifinde bulundu.
Swensea yöneticileri, Medipol Başakşehir'e Adebayor karşılığında Bafetimbi Gomis ve 3 milyon Euro önerdi ancak bu teklif Medipol Başakşehir tarafından geri çevrildi.