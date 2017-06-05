Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı
TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.
Antalya'da Eskişehirspor ile Süper Lig'e çıkış maçında karşılaşan Göztepe, kıran kırana verdiği mücadele sonucunda şampiyonluğunu ilan etti.
İzmir'in birçok noktasında kurulan dev ekranlarda Göztepe'ye destek veren İzmirli futbolseverler, Göztepe'nin galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı.
Göztepe'nin 14 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasının sevincini yaşayan taraftarlar, otomobilleri ile konvoy yaparak kentin cadde ve sokaklarında şampiyonluk turu attı.