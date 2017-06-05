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  3. 05 Haziran 2017 09:45

Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.

Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı

Antalya'da Eskişehirspor ile Süper Lig'e çıkış maçında karşılaşan Göztepe, kıran kırana verdiği mücadele sonucunda şampiyonluğunu ilan etti.

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Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı

İzmir'in birçok noktasında kurulan dev ekranlarda Göztepe'ye destek veren İzmirli futbolseverler, Göztepe'nin galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı.

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Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı

Göztepe'nin 14 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasının sevincini yaşayan taraftarlar, otomobilleri ile konvoy yaparak kentin cadde ve sokaklarında şampiyonluk turu attı.

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Göztepe taraftarları İzmir’de kutlama yaptı

Sabahın ilk saatlerine kadar uyumayan taraftarlar, müzik eşliğinde dans ederek galibiyetin tadını çıkardı.

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