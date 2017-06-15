Günün bomba transfer haberleri (15 Haziran 2017)
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından, takımlar bu kez de transfer yarışına girdi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Disiplinsiz davranışları sebebiyle geçen sezon Şenol Güneş'ten veto yiyen Mario Balotelli, Nice formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından Beşiktaş'a tekrar önerildi. Yıldız ismin Fransa'daki performansını beğenen Fikret Orman, Şenol hocayla görüşüp İtalyan futbolcu için harekete geçti.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'dan sonra açıklanacak ilk isim Nabil Dirar olacak..
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Younes Belhanda'nın hem kendisiyle hem de kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varan Aslan, Gomis'i de Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.
Kaynak: Fanatik