Günün bomba transfer haberleri (8 Haziran 2017)

Sağ kanadın ilacı Rachid Ghezzal



Sağ kanat için Nabil Dirar ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Lens’ten gelecek olumsuz bir karara karşı da tedbirini aldı. Fener yönetimi Lyon ile sözleşmesi biten Rachid Ghezzal ile anlaşmak üzere. Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'den bir flaş haber daha geldi. Sarı­Lacivertliler, O.Lyon ile sözleşmesi sona eren Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile temasa geçti. 1992 doğumlu olan 1.82 boyundaki Rachid Ghezzal'in Sarı­ Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Daha önce sağ kanat için Monaco'nun oyuncusu Nabil Dirar ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetiminin Jeremains Lens'ten gelecek olumsuz bir habere karşı Rachid Ghezzal ile temasa geçtiği öğrenildi. Lens, Fenerbahçe ile anlaşmazsa bu durumda Sarı­Lacivertli yönetim Nabil Dirar ile birlikte Rachid Ghezzal'ı da kadrosuna katacak.

