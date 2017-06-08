Günün bomba transfer haberleri (8 Haziran 2017)
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından, takımlar bu kez de transfer yarışına girdi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Sağ kanadın ilacı Rachid Ghezzal
Sağ kanat için Nabil Dirar ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Lens’ten gelecek olumsuz bir karara karşı da tedbirini aldı. Fener yönetimi Lyon ile sözleşmesi biten Rachid Ghezzal ile anlaşmak üzere. Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'den bir flaş haber daha geldi. SarıLacivertliler, O.Lyon ile sözleşmesi sona eren Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile temasa geçti. 1992 doğumlu olan 1.82 boyundaki Rachid Ghezzal'in Sarı Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Daha önce sağ kanat için Monaco'nun oyuncusu Nabil Dirar ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetiminin Jeremains Lens'ten gelecek olumsuz bir habere karşı Rachid Ghezzal ile temasa geçtiği öğrenildi. Lens, Fenerbahçe ile anlaşmazsa bu durumda SarıLacivertli yönetim Nabil Dirar ile birlikte Rachid Ghezzal'ı da kadrosuna katacak.
Yılmaz Vural'dan Kweuke bombası
Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, yeni sezonun ilk transfer hamlelerine başladı. Başkan Mehmet Sepil'in "Rüya bitti, gerçeklere dönmeliyiz" açıklamasının ardından yönetimin Süper Lig'den düşen Çaykur Rizesporlu forvet Leonard Kweuke ve Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden stoper Yalçın Ayhan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Göztepe'de kalıp kalmayacağı netleşmeyen Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Kweuke'nin mutlaka alınması konusunda Sepil'e rapor verdiği açıklandı. Çaykur Rizespor'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu golcü için 2.5 milyon Euro fiyat biçtiği öğrenildi. Futbol hayatını Süper Lig'de sürdürmek isteyen 29 yaşındaki oyuncu, Göztepe dışında pek çok kulübün listesinde yer alıyor.
Futbola Kamerun'un Cintra of Yaounde ekibinde başlayan Kweuke İran'ın Esteghlal ve Steel Azin, Slovakya'nın Dunajska Streda, Almanya'nın E.Frankfurt ve Energie Cottbus, Çekya'nın Sparta Prag takımlarında da top koşturdu. Türkiye macerasına 201314'te Çaykur Rizespor'da start veren Kweuke, son 4 sezonda 99 maça çıkarak 47 gol attı. Ligin en tecrübeli defans oyuncularından biri olan 35 yaşındaki Yalçın ise Beşiktaş altyapısından yetişti. İstanbulspor, Dardanelspor, Galatasaray, Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Antalyaspor, Gaziantepspor, Orduspor, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Yalçın, bir kez de A2 Milli Takımı'nda forma giydi. Yalçın Ayhan, Süper Lig'de 342, TFF 1'inci Lig'de ise 38 müsabakaya çıkıp filelere 22 gol bıraktı.
(DHA)
Al Boyko’yu, ver Vida’yı
Beşiktaş, stoper transferinde bir numaralı adayı olan Domagoj Vida'yı büyük ölçüde ikna ederken, kulübü Dinamo Kiev'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyahbeyazlı idarecilerin Hırvat savunmacı karşılığında Ukrayna kulübüne Denys Boyko'yu önerdiği öğrenildi. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Boyko ile Dinamo Kiev de ilgilenmiş, ancak tecrübeli eldiven siyahbeyazlı kulübü seçmişti. Beşiktaş'ta tutunamayınca kiralık olarak Malaga'ya giden Boyko, orada da çok az oynama şansı yakalamıştı. Vida, geçtiğimiz sezon 39 maçta Dinamo Kiev formasını giyip, dört kez ağları sarstı.
(Sabah)
Beşiktaş'ın Jesus Navas transferine taş koydular!..
Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen İspanyol futbolcu Jesus Navas'ın, eski takımı Sevilla'dan teklif beklediği iddia edildi.
Jesus Navas, hangi takıma transfer olacak? Beşiktaş'ın transferde anlaştığı iddia edilen Navas için İspanya'dan transfer iddiası geldi. 4 sene önce Manchester City'e transfer olan ve İngiliz ekibiyle yollarını ayıran İspanyol futbolcunun Sevilla'dan teklif beklediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA ŞARTLARI
İspanyol basınında çıkan habere göre Beşiktaş ile yıllık 3.4 milyon Euro değerinde 2 senelik anlaşan Jesus Navas, Beşiktaş'a imza atmak için eski takımı Sevilla'dan gelecek cevabı bekliyor. Navas ile Beşiktaş'ın dışında Lazio ve Roma'nın ilgilendiği ancak 31 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin Sevilla olacağı belirtildi.
SEVILLA ÖZLEMİ
Sevilla altyapısından çıkan ve 11 yıl İspanyol temsilcisinde forma giyen Jesus Navas'ın tekrar eski takımına dönmek istediği, ancak Sevilla'dan bir teklif gelmemesi durumunda ise Beşiktaş'a yakın olduğu kaydedildi.
(Sporx)