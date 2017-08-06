Günün bomba transfer haberleri
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala takımlar son hızla transfer yarışına devam ediyor. İşte gündemde yer alan son transfer haberleri...
Beşiktaş; Pepe ve Orkan Çınar'dan sonra transfer bombalarını bir bir patlatıyor. İlk önce Real Madrid, Sevilla, Manchester City formaları giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu renklerine katan siyah beyazlılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin geçen seneki en önemli oyuncusu Jeremain Lens'i de bitirdi! Fikret Orman'ın Pazartesi ya da Salı günü takımla antrenmana çıkacak dediği Lens transferi sosyal medyada olay oldu!
Siyah beyazlı taraftarlar Lens transferinden sonra Fenerbahçeli taraftarlara nazire yaparken; Fenerbahçe taraftarının bir kısmı da Lens'e öfkelenirken bir kısmı yönetimi suçladı. Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Beşiktaş'ın Sadio Diallo ile anlaştığı iddia edildi! Medel transferinde son durum ne? İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Alvaro Negredo ve Jeremain Lens'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, savunma oyuncusu arayışlarına hız verdi.
Real Madrid'ten Pepe'yi transfer eden Beşiktaş, Portekizli oyuncunun yanına Milan'ın Paraguaylı stoperini transfer etmeye hazırlanıyor...
Bir süredir farklı oyuncu alternatifleri üzerinde duran yönetim, listesinin ilk sırasına Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Gustavo Gomez'i aldı. Milan ile ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş, Paraguaylı futbolcuyu kiralamak için resmi teklifini sundu. İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek. 24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, gelecek sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyecek.
Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu.
Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.