Günün bomba transfer haberleri

Bir süredir farklı oyuncu alternatifleri üzerinde duran yönetim, listesinin ilk sırasına Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Gustavo Gomez'i aldı. Milan ile ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş, Paraguaylı futbolcuyu kiralamak için resmi teklifini sundu. İtalyan ekibi teklife olumlu yaklaşırken, iki kulübün kiralama konusunda anlaşmaya varması halinde son sözü Gomez söyleyecek. 24 yaşındaki futbolcu, kararını Beşiktaş'a transfer olma yönünde vermesi halinde, gelecek sezon kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyecek.



Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu.



Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibi ile 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maça çıktı.





