Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

Jordan Jones korner atışını kullanmak üzere köşeye geldiğinde kendini rahatsız hisseden McWilliam köşeye gitti. Tekrar görev yerine dönen hakem 2 saniye geçmeden tekrar köşeye doğru giderek kustu. Bu sırada taraftarlar oley çekerek hakeme tezahürat yaptı.