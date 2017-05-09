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  3. 09 Mayıs 2017 16:52

Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

İskoçya'da oynanan Kilmarnock - Dundee maçının yan hakemi Andrew McWilliam müsabaka sırasında kustu.

Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

İskoçya'da oynanan Kilmarnock - Dundee maçının yan hakemi Andrew McWilliam müsabaka sırasında kustu. Beşiktaş'ı Dinamo Kiev maçında yakan hakem olarak tanınan müsabakanın orta hakemi Craig Thomson da rahatsızlanan yan hakeme kırmızı kart gösterdi.

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Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

Jordan Jones korner atışını kullanmak üzere köşeye geldiğinde kendini rahatsız hisseden McWilliam köşeye gitti. Tekrar görev yerine dönen hakem 2 saniye geçmeden tekrar köşeye doğru giderek kustu. Bu sırada taraftarlar oley çekerek hakeme tezahürat yaptı.

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Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

Futbolcu Jordan Jones o anlarda gözlerini kapatmayı tercih etti.

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Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi

Rugby Park'ta yaşanan olayda müsabakanın orta hakemi Craig Thomson da yan hakem McWilliam'a şaka olsun diye kırmızı kart gösterince tribünde gülüşmeler yaşandı.

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