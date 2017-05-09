Hakem sahaya kusan yan hakeme kırmızı kart gösterdi
İskoçya'da oynanan Kilmarnock - Dundee maçının yan hakemi Andrew McWilliam müsabaka sırasında kustu.
İskoçya'da oynanan Kilmarnock - Dundee maçının yan hakemi Andrew McWilliam müsabaka sırasında kustu. Beşiktaş'ı Dinamo Kiev maçında yakan hakem olarak tanınan müsabakanın orta hakemi Craig Thomson da rahatsızlanan yan hakeme kırmızı kart gösterdi.
Jordan Jones korner atışını kullanmak üzere köşeye geldiğinde kendini rahatsız hisseden McWilliam köşeye gitti. Tekrar görev yerine dönen hakem 2 saniye geçmeden tekrar köşeye doğru giderek kustu. Bu sırada taraftarlar oley çekerek hakeme tezahürat yaptı.