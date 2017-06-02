Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !
Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik direktörlüğe Hasan Şaş'ı getirmeyi planladıklarını, yarın bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.
Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik direktörlüğe Hasan Şaş'ı getirmeyi planladıklarını, yarın bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.
Geçen hafta düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen törenle, görevi önceki başkan Sedat Sözlü'den devraldı.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gökoğlu, Sözlü'nün başarılı bir yönetim gösterdiğini belirterek, "Geçen sezon penaltılarla Süper Lig'i kaçırdık. Bu sezon da bir şeyler oldu ve kümede zor kaldık. Şuna inanıyorum ki, Sedat Sözlü, bu kulübün bayrağını ileriye taşımıştır." diye konuştu.