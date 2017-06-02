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  3. 02 Haziran 2017 22:55

Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !

Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik direktörlüğe Hasan Şaş'ı getirmeyi planladıklarını, yarın bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.

Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !

Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik direktörlüğe Hasan Şaş'ı getirmeyi planladıklarını, yarın bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.

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Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !

Geçen hafta düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen törenle, görevi önceki başkan Sedat Sözlü'den devraldı.

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Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gökoğlu, Sözlü'nün başarılı bir yönetim gösterdiğini belirterek, "Geçen sezon penaltılarla Süper Lig'i kaçırdık. Bu sezon da bir şeyler oldu ve kümede zor kaldık. Şuna inanıyorum ki, Sedat Sözlü, bu kulübün bayrağını ileriye taşımıştır." diye konuştu.

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Adana Demirspor'da Hasan Şaş bombası !

Gökoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar yapmaya başladıklarını ve gelecek sezonu planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

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