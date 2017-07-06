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  3. 06 Temmuz 2017 12:40

Her an açıklanma ihtimali bulunan 22 transfer söylentisi

Her an açıklanma ihtimali bulunan 22 transfer söylentisi

Sebastien Corchia - Galatasaray

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Her an açıklanma ihtimali bulunan 22 transfer söylentisi

Ryan Donk - Göztepe

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Her an açıklanma ihtimali bulunan 22 transfer söylentisi

Cengiz Ünder - Juventus

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Her an açıklanma ihtimali bulunan 22 transfer söylentisi

Özgür Çek - Konyaspor

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