İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler
Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de elden çıkartılacak ve kadroda tutulacak isimler belli oldu.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bazı oyuncular yüksek maliyetlerinden dolayı mecburi olarak takımda kalacak gibi görünüyor.
İşte o isimler:
AATIF
Anadolu takımlarının neredeyse hemen hemen hepsi istiyor. Duruma göre takasta kullanılabilir.
Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Faslı yıldız Aatif beklentilerin uzağında kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü olması beklenen Aykut Kocaman da yönetime verdiği raporda Aatif ile yola devam etmeme kararı aldı.