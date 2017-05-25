  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Mayıs 2017 14:01

İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de elden çıkartılacak ve kadroda tutulacak isimler belli oldu.

İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, bazı oyuncular yüksek maliyetlerinden dolayı mecburi olarak takımda kalacak gibi görünüyor.

İşte o isimler:

1/ 17
İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler

AATIF

Anadolu takımlarının neredeyse hemen hemen hepsi istiyor. Duruma göre takasta kullanılabilir.

2/ 17
İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler

Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Faslı yıldız Aatif beklentilerin uzağında kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü olması beklenen Aykut Kocaman da yönetime verdiği raporda Aatif ile yola devam etmeme kararı aldı.

3/ 17
İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de istemediği isimler

Tecrübeli oyuncunun tekrar Süper Lig'e çıkan Sivasspor ile görüştüğü önümüzdeki günlerde anlaşmanın açıklanması bekleniyor.

4/ 17