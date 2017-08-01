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  3. 01 Ağustos 2017 09:03

İşte Gakatasaray'ın son bombası !

Transferde ligin hızlı takımlarından Galatasaray durmak bilmiyor. İşte sarı kırmızılıların gözüne kestirdiği son yıldız...

İşte Gakatasaray'ın son bombası !

Galatasaray ayağını gazdan çekmiyor. Transferde hız kesmeyen sarı kırmızılılar Ndiaye'yi renklerine bağladıktan sonra şimdi de savunma için kolları sıvadı.

(Takvim-Fotomaç)

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İşte Gakatasaray'ın son bombası !

Sol bek transferi için acele etmeyen Galatasaray için Portekiz'den bir iddia geldi. Sarı- Kırmızılılar'ın Benfica formasını giyen Eliseu'yu istediği belirtildi.

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İşte Gakatasaray'ın son bombası !

33 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Eliseu'nun ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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İşte Gakatasaray'ın son bombası !

Ndiaye ile anlaşan Galatasaray sol bek transferinin yanısıra şimdi de Fernando'nun yolunu gözlüyor. KAP'a açıklama yapacak olan sarı-kırmızılı kulübün en kısa sürede İstanbul'da olmasını beklediği Brezilyalı ön libero sağlık kontrolünden geçer geçmez hemen takımın Avusturya kampına katılacak.

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