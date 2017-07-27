İşte Milli Takım için düşünülen isimler!
A Milli Takım'da, Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından gözler, yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. İşte kulislerde konuşulan ve şu anda boşta olan bazı üst düzey teknik adamlar...
ŞENOL GÜNEŞ
Beşiktaş'la iki sezondur şampiyonluk yaşayan Güneş, görevinde kalacağını söyledi. Ancak Milli Takım için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
MUSTAFA DENİZLİ
Son olarak Eskişehirspor'la TFF 1. Lig'de play off finali oynayan fakat finalde Yılmaz Vural'ın Göztepe'sine yenilen Denizli, düşük bir ihtimal de olsa adı geçen kişilerden...