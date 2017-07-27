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  3. 27 Temmuz 2017 12:50

İşte Milli Takım için düşünülen isimler!

İşte Milli Takım için düşünülen isimler!

A Milli Takım'da, Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından gözler, yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. İşte kulislerde konuşulan ve şu anda boşta olan bazı üst düzey teknik adamlar...

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İşte Milli Takım için düşünülen isimler!

ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'la iki sezondur şampiyonluk yaşayan Güneş, görevinde kalacağını söyledi. Ancak Milli Takım için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

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İşte Milli Takım için düşünülen isimler!

MUSTAFA DENİZLİ

Son olarak Eskişehirspor'la TFF 1. Lig'de play off finali oynayan fakat finalde Yılmaz Vural'ın Göztepe'sine yenilen Denizli, düşük bir ihtimal de olsa adı geçen kişilerden...

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İşte Milli Takım için düşünülen isimler!

MIRCEA LUCESCU

Lucescu'nun da ihtimali düşük. Çünkü Galatasaray'da futbolun başına geçiyor. Ancak sarı kırmızılı takımla olası bir anlaşmazlık, Lucescu'ya Milli Takımk kapılarını açabilir.

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