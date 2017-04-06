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  3. 06 Nisan 2017 22:30

Konyaspor yarı finale yükseldi !

0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Maçta ise hakem Alper Ulusoy'un kararı maça damga vurdu. İşte detaylar...

Konyaspor yarı finale yükseldi !

0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Maçta ise hakem Alper Ulusoy'un kararı maça damga vurdu. İşte detaylar...

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Konyaspor yarı finale yükseldi !

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor'a turu getiren golleri 35. dakikada Rangelov, 43 ve 79. dakikada Moryke Fofana kaydetti.

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Konyaspor yarı finale yükseldi !

Konuk takım Sivasspor'un gollerini ise 36. dakikada Ergin Keleş ile 57. dakikada Emre Kılınç attı. 3-2 ile turu geçen Konyaspor yarı finale Kasımpaşa'nın rakibi oldu.

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Konyaspor yarı finale yükseldi !

SARISI OLMAYAN OYUNCUYU 2. SARIDAN ATTI

72. dakikada Ali Turan, yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fakat Ali Turan'ın daha önceden gördüğü sarı kart yoktu.

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