Konyaspor yarı finale yükseldi !
0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Maçta ise hakem Alper Ulusoy'un kararı maça damga vurdu. İşte detaylar...
0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Maçta ise hakem Alper Ulusoy'un kararı maça damga vurdu. İşte detaylar...
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor'a turu getiren golleri 35. dakikada Rangelov, 43 ve 79. dakikada Moryke Fofana kaydetti.
Konuk takım Sivasspor'un gollerini ise 36. dakikada Ergin Keleş ile 57. dakikada Emre Kılınç attı. 3-2 ile turu geçen Konyaspor yarı finale Kasımpaşa'nın rakibi oldu.