Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş teknik olarak devam ederken, iki ülke kadın milli takımları karşı karşıya geldi. Kuzey Kore, ilk kez resmi bir maçta Güney Kore'yi konuk etti.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş teknik olarak devam ederken, iki ülke kadın milli takımları karşı karşıya geldi. Kuzey Kore, ilk kez resmi bir maçta Güney Kore'yi konuk etti.
İki ülke arasındaki savaş teknik olarak devam ederken, Kuzey Kore, kendi topraklarında ilk kez bir Güney Kore Milli takımı ile oynanan resmi maça ev sahipliği yaptı.