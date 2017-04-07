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  3. 07 Nisan 2017 21:56

Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş teknik olarak devam ederken, iki ülke kadın milli takımları karşı karşıya geldi. Kuzey Kore, ilk kez resmi bir maçta Güney Kore'yi konuk etti.

Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş teknik olarak devam ederken, iki ülke kadın milli takımları karşı karşıya geldi. Kuzey Kore, ilk kez resmi bir maçta Güney Kore'yi konuk etti.

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Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...


İki ülke arasındaki savaş teknik olarak devam ederken, Kuzey Kore, kendi topraklarında ilk kez bir Güney Kore Milli takımı ile oynanan resmi maça ev sahipliği yaptı.

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Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...


Başkent Pyongyang'daki 40 bin kişilik Kim İl-Sung Stadı maç için tamamen doldu.

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Kuzey Kore'de bir ilk ! Ezeli düşmanlar karşı karşıya...

Karşılaşma öncesi iki ülke bayrakları açıldı ve Pyongyang'ta Güney Kore Milli Marşı söylendi.

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