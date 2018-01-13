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  3. 13 Ocak 2018 11:19

Larin İstanbul'a geldi !

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaştığı Cyle Larin'in İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Larin İstanbul'a geldi !

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanadalı forvetin dün akşam İstanbul'a geldiği belirtilirken ABD basınında da transferle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

(Ajansspor)

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Larin İstanbul'a geldi !

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Cyle Larin 12 Ocak cuma günü İstanbul'a geldi.

Burada Beşiktaş kulübü yöneticileriyle bir araya gelen Kanadalı forvetin siyah beyazlılarla her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Siyah beyazlı ekip ise Orlando City ve MLS'i ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Larin İstanbul'a geldi !

Pazarlıkların hafta sonu boyunca sürmesi ve transferin en geç salı günü resmiyet kazanması bekleniyor.

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Larin İstanbul'a geldi !

Öte yandan Ajans Beşiktaş’ın haberine göre evrakların yetişmesi halinde Larin’in bugün öğleden önce sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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