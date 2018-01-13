Larin İstanbul'a geldi !

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Cyle Larin 12 Ocak cuma günü İstanbul'a geldi.



Burada Beşiktaş kulübü yöneticileriyle bir araya gelen Kanadalı forvetin siyah beyazlılarla her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.



Siyah beyazlı ekip ise Orlando City ve MLS'i ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.