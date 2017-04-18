Lucescu Galatasaray'a geliyor
Gelecek sezon Mircea Lucescu ile çalışmak isteyen Galatasaray yönetimine tecrübeli hocanın, 'Oğlumla birlikte gelirim' dediği ortaya çıktı.
Rumen teknik adamın telefonla birkaç kez görüştüğü Başkan Dursun Özbek'i yüz yüze konuşmak için St Petersburg'a davet ettiği iddiası kulislerde gün boyu konuşuldu.
Detaylar da ortaya çıktı...
Henüz Zenit'ten ayrılıp ayrılmayacağı belli olmasa da Lucescu'nun Galatasaray'a gelmesi halinde çok farklı bir planlama düşündüğü belirtiliyor.
FOTOMAÇ'ın iddiasına göre 71 yaşındaki Lucescu, G.Saray'da teknik direktörlük değil CEO'luk görevini istiyor. Rumen teknik adam Yunanistan'ın Xanthi takımını çalıştıran oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmeyi planlıyor.