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  3. 21 Nisan 2017 17:53

Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket

Temsilcimiz Beşiktaş penaltı atışları sonrası Lyon'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından Fransız ekibin futbolcusundan tribünleri kışkırtıcı hareketler yapıldı.

Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket

Penaltılara kadar giden maç sonrası Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yıldız Futbolcusu Tolisso, sevinç gösterileri esnasında çirkin hareketlerde bulundu.

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Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket

Son penaltıyı kurtaran kaleci Lopes'e doğru koşan Lyon'lu futbolcular yarı finali kutlarken; adı dev kulüplerle anılan Tolisso, tribünlere dönerek el-kol hareketlerinde bulundu.

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Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket

Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu futbolcuya yoğun tepki gösterdi. Vodafone Arena anonsçusu ise tribünlerde sakin olmalarını istedi.

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Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket

Beşiktaşlı taraftarlar ise tahriklere kapılmayıp takımlarına destek oldular...

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