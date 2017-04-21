Lyonlu futbolcudan ahlaksız hareket
Temsilcimiz Beşiktaş penaltı atışları sonrası Lyon'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından Fransız ekibin futbolcusundan tribünleri kışkırtıcı hareketler yapıldı.
Penaltılara kadar giden maç sonrası Beşiktaş'ı eleyen Lyon'un yıldız Futbolcusu Tolisso, sevinç gösterileri esnasında çirkin hareketlerde bulundu.
Son penaltıyı kurtaran kaleci Lopes'e doğru koşan Lyon'lu futbolcular yarı finali kutlarken; adı dev kulüplerle anılan Tolisso, tribünlere dönerek el-kol hareketlerinde bulundu.
Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu futbolcuya yoğun tepki gösterdi. Vodafone Arena anonsçusu ise tribünlerde sakin olmalarını istedi.