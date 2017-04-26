Emre Belözoğlu için olay sözler: ''Tiksinç, kimsin sen kardeşim !''

"Orada gazeteciler dayak yedi. Adam görevini yapıyor. Küfür edeni çekiyor ya da yumruk atanı çekiyor. Onun görevi o. Ama unutuldu gazetecinin görevi. Sevgili meslektaşımız kalkıyor Rize’den buraya geliyor. Onlar sana gelsin, sen niye geliyorsun? Genel tavrı gördünüz mü? Ben Volkan’ı gayet efendi bir çocuk olarak bilirdim. Böyle bir havalar, bir kibir…"