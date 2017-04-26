Emre Belözoğlu için olay sözler: ''Tiksinç, kimsin sen kardeşim !''
Mehmet Demirkol Rize'de gazeteciye saldıran Medipol Başakşehirli futbolcular ve Emre Belözoğlu'na ateş püskürdü.
Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' programında Başakşehirli oyunculara ve Emre Belözoğlu'na ateş püskürdü. Demirkol, şunları söyledi:
"Orada gazeteciler dayak yedi. Adam görevini yapıyor. Küfür edeni çekiyor ya da yumruk atanı çekiyor. Onun görevi o. Ama unutuldu gazetecinin görevi. Sevgili meslektaşımız kalkıyor Rize’den buraya geliyor. Onlar sana gelsin, sen niye geliyorsun? Genel tavrı gördünüz mü? Ben Volkan’ı gayet efendi bir çocuk olarak bilirdim. Böyle bir havalar, bir kibir…"
"Emre, 'Bu yaptığımız da örnek olsun’ falan diyor. Ya kibre bak. Adama saldırmışsın 5 kişi, yerde tekmeliyorsun sonra da televizyonun karşısında geçip ‘Bunu da kimse yapmaz ha’ diye bir kibir gösterisi. Bun nasıl tiksinç bir tavır. İnsan nasıl bu kadar kibrin içine düşebilir. Kimsin kardeşim sen!"