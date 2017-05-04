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  3. 04 Mayıs 2017 18:37

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında Babel, Talisca ve Quaresma'dan oluşan bir hücum hattıyla çıkmaması gerektiğini söylerek, "Survivor takımı olur" dedi. İşte Demirkol'un derbi değerlendirmesi...

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Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

"Oyun stratejisi Antalyaspor maçına bağlı"

Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki oyun stratejisinin Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçına bağlı olduğunu söyledi.

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Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

"Yeniden temkinli oyun bekliyorum"

Demirkol, "Antalyaspor- Başakşehir ve Beşiktaş - F.Bahçe maçları hakkında benim yorumum şu; Antalyaspor yenilmez Fenerbahçe yenilmez. Antalyaspor - Başakşehir maçındaki skor Şenol Güneş'in derbi planlarını belirleyecektir. Şenol Hoca, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından sonra temkinli oynadıklarını söyledi. Başakşehir kaybederse yeniden temkinli oyun bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

"Survivor takımı olur"

Orta alandaki hücum hattına değinen Demirkol, Şenol Güneş ile ilgili, "Babel, Talisca, Quaresma... Mümkün değil bir arada oynayamaz. Survivor takımı olur. Ama Şenol Hoca yaptı bunu, oynattı" dedi.

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