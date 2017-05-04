Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yorumu

"Survivor takımı olur"



Orta alandaki hücum hattına değinen Demirkol, Şenol Güneş ile ilgili, "Babel, Talisca, Quaresma... Mümkün değil bir arada oynayamaz. Survivor takımı olur. Ama Şenol Hoca yaptı bunu, oynattı" dedi.