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  3. 19 Nisan 2017 17:48

Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' adlı programda spor gündemini değerlendirdi. (Fanatik)

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Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

İşte Demirkol'un yorumları:

Panathinaikos'un salonu çok zor bir salon. Ancak sustular. Çıt çıkmadı. 'Şampiyon Türkiye'ye vurdular işi.

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Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

BEŞİKTAŞ YORUMU

Marcelo varsa seçenek yok. Marcelo işin dışına çıktığı anda orada Atınç oynar, Necip oynar, Beck oynar, Gökhan bile oynar. Atınç-Mitroviç olursa çok endişelenirim. Gökhan Gönül bile stoper oynasa daha az şaşırırım.

Mario Gomez kapıda birkaç saat yatacaksa o zaman düşünürüm. Ama gidip kapısı çalınmaz.

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Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

Şampiyonlar Ligi maçı değerlendirmeleri...

2 maçta da Bayern eksik kalana kadar çok iyi götürüyordu. Ama Bayern'in gördüğü kırmızı kart Göksel Gümüşdağ'a açıklama yaptırır video hakem için. Dün Casemiro 3 defa kırmızı kart göstermesi gerekiyor, ama o görmedi Vidal'e topa değdiği için kırmızı kart gösterdi. O da yetmedi, 3 metre ofsayttan gol.

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