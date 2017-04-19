Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' adlı programda spor gündemini değerlendirdi.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki 'Spor Servisi' adlı programda spor gündemini değerlendirdi. (Fanatik)
İşte Demirkol'un yorumları:
Panathinaikos'un salonu çok zor bir salon. Ancak sustular. Çıt çıkmadı. 'Şampiyon Türkiye'ye vurdular işi.
BEŞİKTAŞ YORUMU
Marcelo varsa seçenek yok. Marcelo işin dışına çıktığı anda orada Atınç oynar, Necip oynar, Beck oynar, Gökhan bile oynar. Atınç-Mitroviç olursa çok endişelenirim. Gökhan Gönül bile stoper oynasa daha az şaşırırım.
Mario Gomez kapıda birkaç saat yatacaksa o zaman düşünürüm. Ama gidip kapısı çalınmaz.
Şampiyonlar Ligi maçı değerlendirmeleri...
2 maçta da Bayern eksik kalana kadar çok iyi götürüyordu. Ama Bayern'in gördüğü kırmızı kart Göksel Gümüşdağ'a açıklama yaptırır video hakem için. Dün Casemiro 3 defa kırmızı kart göstermesi gerekiyor, ama o görmedi Vidal'e topa değdiği için kırmızı kart gösterdi. O da yetmedi, 3 metre ofsayttan gol.