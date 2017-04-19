Mehmet Demirkol'dan flaş Galatasaray sözleri !

Şampiyonlar Ligi maçı değerlendirmeleri...



2 maçta da Bayern eksik kalana kadar çok iyi götürüyordu. Ama Bayern'in gördüğü kırmızı kart Göksel Gümüşdağ'a açıklama yaptırır video hakem için. Dün Casemiro 3 defa kırmızı kart göstermesi gerekiyor, ama o görmedi Vidal'e topa değdiği için kırmızı kart gösterdi. O da yetmedi, 3 metre ofsayttan gol.