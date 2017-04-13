Mehmet Demirkol'dan Lyon-Beşiktaş yorumu !
NTV Spor'da gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol Beşiktaş'ın Lyon'la bu akşam oynayacağı zorlu maçı yorumlarken Atiba'yla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile gündemdeki başlıkları değerlendiren Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Lyon'a karşı Quaresma'sız çıkacak olmasının önemli olduğunu belirtirken, "Ancak Siyah Beyazlılar'ın olmazsa olmazı Atiba" yorumunda bulundu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'un Napoli kadar güçlü olmadığını ancak asla küçümsenmemesi de gerektiğini belirten Demirkol şunları söyledi:
"Ligde iyi gitmiyorlar ama..."
Lyon'u konuşurken birkaç farklı şey söylemeliyiz. Ligde iyi gitmiyorlar, evet. Ama kimin arkasındalar ona bakalım. Tarihin en iyi Monaco'su ki dün Dortmund'u yendiler. Paris Saint Germain desen yatırımları belli, diğer de Avrupa'nın en özel takımlarından biri olan Nice...
"Beşiktaş, Napoli'yi bile yendi"
Bunların arkasından dördüncü sırada Lyon... Bizim ligde dördüncü olmak gibi değil bu. Tabii ki Napoli kadar iyi bir takım değiller. Beşiktaş, Napoli'yi de yendi. Sonuçta çok büyütülmemesi gereken ancak öyle 'Ligde zaten iyi değiller' denecek kadar da küçümsenecek bir bir takım değil.