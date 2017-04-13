Mehmet Demirkol'dan Lyon-Beşiktaş yorumu !

"Beşiktaş, Napoli'yi bile yendi"



Bunların arkasından dördüncü sırada Lyon... Bizim ligde dördüncü olmak gibi değil bu. Tabii ki Napoli kadar iyi bir takım değiller. Beşiktaş, Napoli'yi de yendi. Sonuçta çok büyütülmemesi gereken ancak öyle 'Ligde zaten iyi değiller' denecek kadar da küçümsenecek bir bir takım değil.