  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Temmuz 2017 11:06

Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi

Mesut Özil'in Süper Lig'e transfer olup olmayacağı çok konuşuluyordu. Yıldız oyuncu söylentilere son noktayı koydu.

Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi

Arsenal'daki geleceği belirsiz olan Mesut Özil, tartışmalara son noktayı koydu. Alexis Sanchez ile 2018'de bitecek olan sözleşmesinin yenilemeyen yıldız oyuncunun gelecek takımı çokça speküle edildi.

1/ 14
Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi

Adı belirli Süper Lig takımları dahil birçok kulüple anılan Türk asıllı Alman yıldız, paylaştığı fotoğraf ile tüm şüpheleri giderdi.

2/ 14
Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi

Özil, Arsenal'daki idman fotoğrafını paylaşarak önümüzdeki sezon Arsenal'da forma giymeye devam edeceğini işaret etti.

3/ 14
Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi

Yeni transferlerle yeni bir heyecan yakalayacak olan Mesut Özil'in yer alacağı 11'in şu şekilde olması bekleniyor.

4/ 14