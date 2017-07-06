Mesut Özil transfer dedikodularını bitirdi
Mesut Özil'in Süper Lig'e transfer olup olmayacağı çok konuşuluyordu. Yıldız oyuncu söylentilere son noktayı koydu.
Arsenal'daki geleceği belirsiz olan Mesut Özil, tartışmalara son noktayı koydu. Alexis Sanchez ile 2018'de bitecek olan sözleşmesinin yenilemeyen yıldız oyuncunun gelecek takımı çokça speküle edildi.
Adı belirli Süper Lig takımları dahil birçok kulüple anılan Türk asıllı Alman yıldız, paylaştığı fotoğraf ile tüm şüpheleri giderdi.
Özil, Arsenal'daki idman fotoğrafını paylaşarak önümüzdeki sezon Arsenal'da forma giymeye devam edeceğini işaret etti.