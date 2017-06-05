Mustafa Reşit Akçay'a sürpriz teklif
Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ'un, teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay'a teklif götürdüğü öne sürüldü.
Teknik Direktör Atilla Güneş'le henüz görüşmeyen Karşıyaka yönetiminin, son olarak Süper Lig'de Osmanlıspor'u çalıştırıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkaran Akçay'la anlaşma zemini aradığı belirtildi. Alt liglerde pek çok kulüpte görev yaptıktan sonra Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'u da çalıştıran tecrübeli teknik adamla görüşmeleri Altuğ'a danışmanlık yapan Murat Şamil Şen'in yürüttüğü öğrenildi.
İngiliz kulüplerindeki menajerlik sistemini Karşıyaka'ya uyarlayıp Akçay'la tam yetkiyle uzun vadeli sözleşme yapmayı planlayan Altuğ'un bu projeye sponsor aradığı belirtildi.
Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor'dan ayrılırken artık altyapılarda görev almak istediğini açıklamıştı. Toplam 55 milyon TL borcu olan transfer yasaklısı Karşıyaka, kadrosundaki isimleri takımda tutmayı da sürdürüyor
Karşıyaka, Yaşar Holding'in desteğiyle Futbol Federasyonu'na başvuran Mustafa Aşan, Arif, Onur ve Metin'den sonra Hakan Kuş'un da 77 bin TL alacağını tebligat tarihinin son gününde ödeyip serbest kalmasının önüne geçti. Yönetim, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek destek istedi.