Mustafa Reşit Akçay'a sürpriz teklif

Teknik Direktör Atilla Güneş'le henüz görüşmeyen Karşıyaka yönetiminin, son olarak Süper Lig'de Osmanlıspor'u çalıştırıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkaran Akçay'la anlaşma zemini aradığı belirtildi. Alt liglerde pek çok kulüpte görev yaptıktan sonra Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor'u da çalıştıran tecrübeli teknik adamla görüşmeleri Altuğ'a danışmanlık yapan Murat Şamil Şen'in yürüttüğü öğrenildi.