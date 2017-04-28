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  3. 28 Nisan 2017 17:28

Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !

Galatasaray'da transferin son gününde büyük umutlarla transfer edilen Nigel de Jong, bir türlü istenileni veremedi.

Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !

Galatasaray'da transferin son günü transfer edilen Nigel de Jong, ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.
(Hürriyet)

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Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !

Sarı kırmızılı yönetim, Teknik Direktör Igor Tudor'un beğenmediği Hollandalı orta saha oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı.

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Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !

31 Ağustos 2016'da iki yıllık sözleşme imzalanan "King Kong" lakaplı futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturularak, kalan bir senelik alacaklarına karşılık bonservisi teklif edilecek.

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Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !

Yılda 2,5 milyon euro garanti paraya imza atan De Jong bu öneriyi kabul ederse, sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek.

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