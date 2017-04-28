Nigel De Jong Galatasaray'dan ayrılıyor !
Galatasaray'da transferin son gününde büyük umutlarla transfer edilen Nigel de Jong, bir türlü istenileni veremedi.
Galatasaray'da transferin son günü transfer edilen Nigel de Jong, ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.
(Hürriyet)
Sarı kırmızılı yönetim, Teknik Direktör Igor Tudor'un beğenmediği Hollandalı orta saha oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı.
31 Ağustos 2016'da iki yıllık sözleşme imzalanan "King Kong" lakaplı futbolcu ile önümüzdeki günlerde masaya oturularak, kalan bir senelik alacaklarına karşılık bonservisi teklif edilecek.