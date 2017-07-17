Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, Oumar Niasse'nin transferi için kulübü Everton'la görüşmelere başladı. Everton onun için 10 milyon Pound'luk bir bonservis ücreti belirlediği fakat Fenerbahçe'nin bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı kaydedildi.



(Ajansspor)