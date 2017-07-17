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  3. 17 Temmuz 2017 21:08

Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Fenerbahçe, Oumar Niasse'nin transferi için kulübü Everton'la görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, Oumar Niasse'nin transferi için kulübü Everton'la görüşmelere başladı. Everton onun için 10 milyon Pound'luk bir bonservis ücreti belirlediği fakat Fenerbahçe'nin bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmenin planlarını yaptığı kaydedildi.

(Ajansspor)

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Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Şubat 2016'da Lokomotiv Moskova'dan 18 milyon Euro bedelle transfer edilen Niasse, ilk sezonunda Lukaku'nun arkasında kalırken yeni sezonda takımın başına Ronald Koeman'ın gelmesiyle iyice gözden düştü ve rezerv takımla idmanlara çıkmaya başladı.

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Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Hull City'ye kiralanan 27 yaşındaki golcü forma giydiği 17 lig maçında 4 gol kaydetti. Yıldız oyuncu 2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla gösterdiği performansla Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu.

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Fenerbahçe'de Oumar Niasse sürprizi !

Niasse bu sezon da Koeman'ın planları arasında yer almıyor zira İngiliz ekibi forvete Malaga'dan Sandro Ramirez'i transfer ederken yıldız bir isim daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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